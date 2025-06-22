Arda Güler: Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci maçında Meksika ekibi Pachuca'yla karşılacak Real Madrid'de Arda Güler açıklamalarda bulundu.
Arda Güler takımdaki geleceği ve yeni teknik direktörü Xabi Alonso'yla ilgili değerlendirmelerde bulunurken Real Madrid'deki hedeflerini anlattı.
"HER ZAMAN BENİMLE KONUŞUYOR"
Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesini değerlendiren milli yıldız, şunları dedi:
Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta (Kulüpler Dünya Kupası) 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi.
"REAL MADRID'E ODAKLANDIM"
Geleceği hakkında konuşan Arda Güler, şu şekilde konuştu:
Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım.
ALONSO, ŞANS VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli futbolcunun yeni sezonda daha fazla süre alacağını söylemişti.
44 MAÇTA SÜRE BULDU
Real Madrid'de geride bıraktığımız sezon 44 maçta süre bulan 20 yaşındaki isim, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.