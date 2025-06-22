Arda Güler: Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci maçında Meksika ekibi Pachuca'yla karşılacak Real Madrid'de Arda Güler açıklamalarda bulundu.

Arda Güler takımdaki geleceği ve yeni teknik direktörü Xabi Alonso'yla ilgili değerlendirmelerde bulunurken Real Madrid'deki hedeflerini anlattı.

"HER ZAMAN BENİMLE KONUŞUYOR"

Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesini değerlendiren milli yıldız, şunları dedi:

Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta (Kulüpler Dünya Kupası) 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi.