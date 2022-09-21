Arda Güler, Ronaldo'nun kişisel antrenörüyle çalışacak

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun özel antrenörünü Arda Güler için getiriyor.

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler için önemli bir çalışma başlattı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor galibiyeti sonrası Arda hakkında "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil." açıklamasını yapmıştı.





Yakında İstanbul'a gelecek

Portekizli hocanın, Arda Güler için dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce Sporting'ten Manchester United'a giderken o dönem çalıştığı antrenörle temas kurduğu öğrenildi.

Bu hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve Arda Güler'in fiziksel gelişimi adına genç oyuncuyla birlikte özel çalışmalar yapacağı bildirdi.