Arda Güler sürprizi! Real Madrid - Real Valladolid maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
İspanya LaLiga'nın ikinci hafta mücadelesinde Carlo Ancelotti yönetimindeki son şampiyon Real Madrid ile Paulo Pezzolano'nun çalıştırdığı Real Valladolid karşı karşıya gelecek.
Santiago Bernabeu'da oynanacak bu kritik müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.
Mücadeleyi ise Victor Garcia Verdura yönetecek.
ARDA, İLK 11'DE BAŞLAYACAK
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi.
Genç oyuncu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.
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