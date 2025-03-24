Arda Güler - Szoboszlai atışması, sosyal medyayı salladı

Haber Merkezi

Türkiye, deplasmanda Macaristan’ı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı’nın golleriyle 3-0 mağlup ederek toplamda 6-1’lik skorla adını ilk kez A Ligi’ne yazdırdı. Ancak, bu tarihi zaferin yankıları sürerken, Arda ile Szoboszlai arasında sahada başlayan gerilim futbol dünyasında geniş yankı buldu.

MAÇTA GERİLİM YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında, Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai ile Arda Güler arasında tansiyon yükseldi. Szoboszlai, genç yıldızımıza fiziksel temasta bulunarak sinirlerini zorladı. Ancak Arda, rakibine meydan okuyarak ‘sus’ işareti yaptı ve “çeneni kapat” mesajı verdi. Bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş çapta tartışma yarattı.

SZOBOSZLAI'DEN ALAYCI MESAJ

Maçın ardından Szoboszlai, yaşanan gerginliği sosyal medyada devam ettirdi. Bir Macar haber sitesinin, Arda’nın ‘sus’ işareti yaptığı anın fotoğrafını paylaşmasının ardından 24 yaşındaki futbolcu, bu gönderiye “1088” yorumunu bıraktı. Bu rakam, Arda Güler’in bu sezon Real Madrid formasıyla sahada geçirdiği toplam dakikaya gönderme yapıyordu. Szoboszlai’nin bu hamlesi, genç futbolcumuza alaycı bir mesaj olarak yorumlandı.

ARDA GÜLER'DEN NET CEVAP

Arda Güler, Macar yıldızın bu imasına sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yanıt verdi. Milli futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?"

Arda’nın bu cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni ile yorum aldı. Genç yeteneğin bu özgüvenli çıkışı, futbolseverler tarafından desteklenirken, Szoboszlai’nin bu polemiğe nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasındaki bu gerilim, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan A Milli Takımımızın zaferi kadar, bu ikili arasındaki atışma da gündemi meşgul ediyor. Bakalım bu tartışma sahada mı kalacak, yoksa sosyal medyada yeni hamlelerle devam mı edecek?