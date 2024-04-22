Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri bulamamasına rağmen neşesinden bir şey kaybetmiyor.
İspanyol ekibinin en sevimli isimlerinden biri olan Arda Güler, Madrid'deki evinde takım arkadaşlarına mangal keyfi ve kebap ziyafeti sundu.
İstanbul'daki ünlü kebapçı Fiko'dan gelen aşçıların da yardımıyla Real Madrid'in dünya yıldızlarına sıra dışı bir gün yaşattı.
Takım arkadaşlarıyla halay çekti
Arda Güler, yemekler yendikten sonra arkadaşlarına halay da çektirdi.
La Liga'nın 32'nci haftasında oynanan El Classico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Real Madrid'de Federico Valverde ve Brahim Diaz, Arda Güler'in evindeki mangal partisine hayran kaldılar.
Türk lezzetlerini tattırdı
Ünlü kebapçı Fiko, futbolcular için kendi elleriyle çig köfte yoğururken, hazırladığı kebapları da tattırdı.
Buluşmada Arda Güler'in ailesi ve yakınları da yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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