Arda Güler, takım arkadaşlarına halay dersi verdi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico zaferi sonrası evinde mangal partisi düzenlendi. Arda, etkinliğe katılan takım arkadaşları Federico Valverde ve Brahim Diaz ile halay çekti.

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DHA

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri bulamamasına rağmen neşesinden bir şey kaybetmiyor.

İspanyol ekibinin en sevimli isimlerinden biri olan Arda Güler, Madrid'deki evinde takım arkadaşlarına mangal keyfi ve kebap ziyafeti sundu.

İstanbul'daki ünlü kebapçı Fiko'dan gelen aşçıların da yardımıyla Real Madrid'in dünya yıldızlarına sıra dışı bir gün yaşattı.

Takım arkadaşlarıyla halay çekti

Arda Güler, yemekler yendikten sonra arkadaşlarına halay da çektirdi.

La Liga'nın 32'nci haftasında oynanan El Classico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Real Madrid'de Federico Valverde ve Brahim Diaz, Arda Güler'in evindeki mangal partisine hayran kaldılar.

Türk lezzetlerini tattırdı

Ünlü kebapçı Fiko, futbolcular için kendi elleriyle çig köfte yoğururken, hazırladığı kebapları da tattırdı.

Buluşmada Arda Güler'in ailesi ve yakınları da yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)