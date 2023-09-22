Arda Güler, takımla birlikte idmanlara başladı Real Madrid'in ABD kampında sakatlık geçiren ve henüz resmi bir maça çıkmadan ameliyat olan Arda Güler, 2 ay aranın ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı.

ensonhaber.com Yaz transfer döneminde İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'nın kadrolarına katmak için uğraş verdiği milli futbolcu, tercihini Madrid ekibinden yana kullanmış ve eflatun-beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzalamıştı. Real Madrid, bu transfer için Fenerbahçe'ye 20+10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. İspanyol devine attığı imzayla büyük ses getiren Arda Güler, kariyerindeki yeni döneme ise şanssızlıkla başlamıştı. Yıldız isim takımının ABD kampında idmanda sakatlık geçirmişti. Sağ diz iç menisküsünde lezyon tespit edilen Arda Güler, ameliyat edilmişti. Takımla birlikte çalıştı 2 aydır sahalardan uzak kalan Arda Güler hakkında sevindiren bir gelişme yaşandı. Yetenekli isim, Real Madrid'in son idmanında yer alarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Geri dönüyor Öte yandan İspanyol basınından AS'ın haberine göre; 27 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak Real Madrid ile Las Palmas arasındaki LaLiga maçında Arda Güler, kadroda yer alacak.

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