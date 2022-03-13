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    Arda Güler tarihe geçti

    Arda Güler tarihe geçti

    Alanyaspor deplasmanından 5 golle galip gelen Fenerbahçe'de Arda Güler, Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 21:50
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    Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

    74. dakikada oyuna giren ve 1 gol 1 asistle yıldızlaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı abi. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun." dedi.

    Arda Güler, "Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

    Arda Güler tarihe geçti #1

    TARİHE GEÇTİ

    17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

    Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

    Arda Güler tarihe geçti #2


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