Arda Güler'den yeni yıl beklentisi!

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2023-2024 sezonun başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan milli futbolcu Arda Güler, geleceğine dair önemli açıklamalara imza attı.

Kulüp kanalına konuşan yıldız isim, yeni sezondaki hedefleri ve kupa isteği için konuştu.

"TARAFTARLAR HER ZAMAN BİZİ DESTEKLEMEYE GELİYOR"

Arda Güler, açıklamasında şunları dedi:

Taraftarlar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Biz de onlar için oynuyoruz.

"UMARIM DAHA FAZLA KAZANABİLİRİM"

İlk sezonunda 5 kupa kazandığına dikkat çeken genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Umarım daha fazla kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları kazanmak istiyorum.

BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Arda Güler, İspanyol devinde Şampiyonlar Ligi ve LaLiga dahil 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Milli yıldız, bu sezon 14 maçta görev yaptı, bunların 6'sına ilk 11'de başladı. 1 gol atan Arda, 3 de asist yaptı.