Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy finalistleri listesinde

İtalya'nın köklü spor gazetesi Tuttosport'un her yıl düzenlediği prestijli Golden Boy Ödülü'nün 2024 finalistleri açıklandı.
ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ, FİNALİSTLER ARASINDA
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler ve Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, hem oynadıkları kulüplerde hem de milli takımda performansları nedeniyle 25 kişilik finalist listesine girmeyi başardı.
Jüri tarafından belirlenen 20 oyuncunun yanı sıra, etkinliğin ana sponsoru tarafından seçilen 5 oyuncu ile birlikte toplamda 25 finalistlik liste tamamlanmış oldu.
GOLDEN BOY 2024 ADAYLARI
Lamina Yamal - Barcelona
Joao Neves - PSG
Warren ZAire-Emery - PSG
Alejandro Garnacho - Manchester United
Pau Cubarsi - Barcelona
Savio - Manchester City
Rico Lewis - Manchester City
Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih
Kobbie Mainoo - Manchester United
Jorrel Hato - Ajax
Leny Yoro - Manchester United
Jamie Bynoe-Gittens - Borussia Dortmund
Kenan Yıldız - Juventus
Cristhian Mosquera - Valencia
ADam Wharton - Crystal Palace
Arda Güler - Real Madrid
Mathys Tel - Bayern Münih
Desire Doue - PSG
Oscar Gloukh - Salzburg
Samuel Omorodion - Porto
Sponsor wildcardıyla finale çıkanlar
Wilson Odobert - Tottenham
Andreas Schjelderup - Benfica
Endrick - Real Madrid
Eliesse Ben Seghir - Monaco
Samuel Mbangula - Juventus
50 GAZETECİ OY KULLANACAK
Golden Boy 2024 ödül sürecinde, uluslararası arenadan 50 gazeteci oy kullanacak. Her bir gazeteci, listeden 5 futbolcuyu seçme hakkına sahip olacak. Birinci sıraya yerleştirilen futbolcu 10 puan alırken, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki futbolcu 1 puan kazanacak. Bu puanlamaların toplamı sonunda, ödülün sahibi netleşecek.
ARDA GÜLER, KOPA TROPHY'YE DE ADAY
Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, Ballon d'Or ödülleri çerçevesinde verilen ve yılın en iyi 21 yaş altı futbolcusunu onurlandıran Kopa Trophy için adaylar arasında yer aldı.
Kopa Trophy'ye aday gösterilen isimler şu şekilde sıralandı: Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathys Tel, Lamine Yamal ve Warren Zaire-Emery.
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