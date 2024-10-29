Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünde ikinci oldu

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Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid formasıyla tarih yazmaya devam ediyor.

ARDA GÜLER'DEN KOPA TROPHY'DE İKİNCİLİK BAŞARISI

UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy ödülünde, Arda ikinci sırada yer aldı ve bu prestijli ödülde en iyiler arasına adını yazdırdı.

Birinci sırayı Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal alırken Arda Güler, Mathys Tel, Warren Zaire-Emery, Alejandro Garnacho, Joao Neves, Pau Cubarsi, Savinho ve Kobbie Mainoo gibi önemli yetenekleri geride bıraktı.

2024 yılı, Arda Güler için başarılarla dolu bir yıl oldu.

La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi büyük organizasyonlarda önemli katkılarda bulunan Arda, aynı zamanda milli takımımızla EURO 2024’te çeyrek final görmenin gururunu yaşadı.