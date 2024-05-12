Arda Güler yine golünü attı! İspanyol basını manşetlere taşıdı Milli futbolcu Arda Güler, Granada karşısında Real Madrid formasıyla 3. golünü atarken, maçın ardından İspanyol basınından övgüler aldı.

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İspanya LaLiga’nın 35'inci haftasında Real Madrid deplasmanda Granada’nın konuğu oldu.

Yeni Los Carmenes Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Pablo Gonzalez düdük çaldı.

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Arda, Granada maçını da boş geçmedi

Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada 90 dakika süre alırken, takımının 2'nci golünü de kaydeden isim oldu.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 38’inci dakikada Fran Garcia, 45+2'nci dakikada Arda Güler ile 49 ve 58’inci dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 8'inci galibiyetini alan Real Madrid puanını 90'a çıkarırken, Granada ise 21 puanda kaldı.

Üçüncü golünü kaydetti

Bu müsabaka ile birlikte üst üste 3'üncü kez 11’de başlayan Arda Güler, İspanya La Liga’da çıktığı 8'inci karşılaşmada 3'üncü golünü kaydetmiş oldu.

İspanyol basını Arda'yı övdü

Karşılaşmada ise Arda Güler'in performansı alkışları topladı.

19 yaşındaki milli futbolcunun performansı İspanyol basını tarafından manşetlere taşındı.

"Bu çocuk çok özel"

AS'ta yer alan haberde Arda Güler'in çok özel bir futbolcu olduğu belirtildi. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Bu çocuk çok özel. Arda Güler harika bir gol attı. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla yaptı.

"Arda birikimlerini kanıtladı"

Depor'da yer alan haberde genç futbolcunun aldığı süreleri çok iyi kullandığına vurguda bulunuldu ve şunlar yazıldı:

Arda Güler topu ustaca kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Granada kalecisinin yapacak bir şeyi yoktu. Arda oynadığı toplamdaki 210 dakikada lig sezonundaki birikimlerini katladı.

"Özel bir futbolcu olduğunu görmek zor olmadı"

Marca'nın haberinde genç futbolcunun özel bir isim olduğuna dikkat çekildi. Real Madrid'e Kylian Mbappe'nin de geleceği vurgulanan haberde şu ifadeler yer aldı:

Arda Güler kendisine dakika verildiği anda büyük bir sıçrama yapıyor. Evet bu takıma daha Mbappe gelecek ama bir de Arda Güler meselesi var. Bu sezon pek oynamadı ama oynadığında da özel bir futbolcu olduğunu görmek zor olmadı. Ligdeki üç golü bir şeyler söylüyor ama asıl oyunu kendisi hakkında daha fazla şey anlatıyor. 19 yaşında bir fenomeni andıran Türk futbolcuyu dikkatle izleyin.

"Gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor"

Meridiano'nun haberinde genç oyuncunun gelecekte önemli bir futbolcu olabildiğinin sinyallerini verdiği belirtildi. Meridiano'nun haberinde, şöyle denildi:

Genç Türk hücum oyuncusu aldığı dakikalar içerisinde gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak.

"Gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu"

El Desmarque'nin haberinde ise, Arda'dan şu şekilde bahsedildi: