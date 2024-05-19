Arda Güler yine sahnede! Villarreal maçını da boş geçmedi

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İspanya LaLiga'nın 37. hafta mücadelesinde Marcelino Toral'ın takımı Villarreal ile Carlo Ancelotti'nin ekibi şampiyon Real Madrid karşı karşıya geldi.
Estadio de la Ceramica'da oynanan müsabakanın ilk yarısında milli futbolcumuz Arda Güler, bir kez daha sahneye çıktı.
Dakikalar 14'ü gösterdiğinde merkezden gelişen Real Madrid hücumunda ceza sahası yayı içinden koşu yapan Arda, Brahim Diaz'dan pası alıp soluna doğru sürdüğü topu sol ayağının içi ile sağ alt köşeye göndererek takımını öne geçirdi.
5. golünü attı
Real Madrid formasıyla 12. resmi maçına çıkan 19 yaşındaki futbolcu, böylelikle 5. gol sevincini yaşadı.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)
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