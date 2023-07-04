Arda Güler yolcu! Fenerbahçe alternatifini Juventus'ta buldu

Fenerbahçeli Arda Güler, yaz transfer döneminin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Genç yıldızı Avrupa'nın dev kulüpleri istiyor.
18 yaşındaki oyuncu için en ciddi adım Barcelona tarafından atıldı. Barcelona Başkanı Laporta, transferi bitirmek istediklerini açıkladı
Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz.
Yeni Arda Güler, Juventus'ta
Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılma ihtimaline karşılık yıldız oyuncunun alternatifini belirledi. Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in ayrılması halinde Juventus'un kapısını çalacak.
Diario Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Juventus altyapısında oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Juventus altyapısında iyi performans sergileyen Kenan Yıldız dikkatleri üzerine çekti.
Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılması halinde sarı lacivertliler, Kenan Yıldız'ı transfer edebilmek için harekete geçecek. Daha üst seviyede oynamak isteyen 18 yaşındaki oyuncunun Juventus'taki geleceği belirsiz.