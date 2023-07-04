Arda Güler yolcu! Fenerbahçe alternatifini Juventus'ta buldu

Fenerbahçeli Arda Güler, yaz transfer döneminin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Genç yıldızı Avrupa'nın dev kulüpleri istiyor.

18 yaşındaki oyuncu için en ciddi adım Barcelona tarafından atıldı. Barcelona Başkanı Laporta, transferi bitirmek istediklerini açıkladı

Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz.