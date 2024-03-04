Arda Güler'den açıklama: Beğeniyi geri çektim Kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam eden Arda Güler, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbi maçının ardından sarı-kırmızılı futbolcuların paylaşımlarını beğenmesi üzerine açıklama yaptı.

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Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışını etkileyen derbide kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla lider Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takıma üç puanı getiren golü ise 2. dakikada Al Musrati kendi kalesine attı.

Bu maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı beğenilerle gündem olan Real Madrid formasını giyen milli futbolcu Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

"Alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim"

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan 19 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Milli Takım'dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım.

Neler yaşandı?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş - Galatsaray derbisinin ardından sosyal medyada konuşulan hareketin altına imza attı.

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.

Arda Güler'in Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tepkilerin ardından Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlardaki beğenilerini kaldırdı.