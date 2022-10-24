Petrol
90.36
-1.07%
Euro
18.3419
0.06%
Dolar
18.6051
0.13%
Altın
989.36
-0.11%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
364.464
0.60%
BTXN Coin
10.30
2.79%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C
    Arda Güler'den Galatasaraylıları kızdıran beğeni

    Arda Güler'den Galatasaraylıları kızdıran beğeni

    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray'ı eleştirdiği bir sözünü Twitter'dan beğendi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar 17 yaşındaki futbolcuya tepki gösterdi.
    • 24.10.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor.

    Sarı-kırmızılı takım Sacha Boey'e haksız kırmızı kart gösterildiğini iddia ederek adalet arayışına farklı bir boyut kazandırmıştı.

    "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?"

    Arda Güler'in, Beyaz Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın programda söylediği "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözünü paylaşan Ertem Şener'in tweetini beğenmesi ortalığı karıştırdı.

    Galatasaray taraftarları genç oyuncuyu eleştirirken sarı-lacivertli futbolseverler ise Arda Güler'e sahip çıktı.

    Arda Güler den Galatasaraylıları kızdıran beğeni #1


    KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hakkari'de polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları
    3. Sayfa

    Hakkari'de polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir