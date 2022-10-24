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- Arda Güler'den Galatasaraylıları kızdıran beğeni
Arda Güler'den Galatasaraylıları kızdıran beğeni
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray'ı eleştirdiği bir sözünü Twitter'dan beğendi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar 17 yaşındaki futbolcuya tepki gösterdi.
- 24.10.2022 - 09:53
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takım Sacha Boey'e haksız kırmızı kart gösterildiğini iddia ederek adalet arayışına farklı bir boyut kazandırmıştı.
"İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?"
Arda Güler'in, Beyaz Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın programda söylediği "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözünü paylaşan Ertem Şener'in tweetini beğenmesi ortalığı karıştırdı.
Galatasaray taraftarları genç oyuncuyu eleştirirken sarı-lacivertli futbolseverler ise Arda Güler'e sahip çıktı.