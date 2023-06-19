Arda Güler'den Galler kalesine muhteşem gol UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler'i konuk ettiğimiz müsabakanın 80. dakikasında genç yıldızımız Arda Güler, harika bir gole imza attı.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Galler'i Samsun'da ağırladı.

Mücadelenin 80. dakikasında Arda Güler, takımımızı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Top 90'a gitti

61. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren genç yıldız, Galler ceza sahası ön çizgisinin yarım metre gerisinden, sağ çaprazdan sol ayağıyla plaseyle nefis bir şut çıkardı.

Top uzak köşede 90'dan ağlarla buluştu.

Gol atan en genç futbolcu oldu

Attığı bu golle birlikte milli takımdaki ilk gol sevincini yaşayan Arda, 18 yaş 114 gün ile A Milli Futbol Takımı tarihinde resmi maçlarda gol atan en genç futbolcu oldu.