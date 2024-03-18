Arda Güler'den İsmail Yüksek'e destek: İşte budur Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği mücadelenin ardından çıkan olaylar maçın önüne geçerken Real Madrid forması giyen Arda Güler, İsmail Yüksek'in paylaşımına yanıt verdi.

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Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-2’lik zaferiyle sona erdi.

Maçın ardından sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında Trabzonspor taraftarlarının sahaya girmesiyle arbede yaşandı ve saha bir anda karıştı.

İsmail Yüksek'ten paylaşım

Trabzonspor taraftarlarının sahaya indiği anlarda çok sayıda futbolcunun da fiziksel müdahalede bulunduğu ve fiziksel müdahaleye maruz kaldığı gözlemlendi.

Olaylı maçın ardından İsmail Yüksek, maçta sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafla birlikte 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Arda Güler'den destek

Real Madrid forması giyen Milli yıldız Arda Güler, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Yüksek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Arda Güler, "İşte budur!" ifadelerini kullandı.