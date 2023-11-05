Arda Güler'den maç günü paylaşımı! Arda Güler, Real Madrid formasıyla sahne almaya hazırlanıyor. Bu akşamki Rayo Vallecano karşılaşmanın kadrosuna alınan Arda Güler'den maç günü paylaşımı geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla siftah yapmaya hazırlanıyor.

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Bu maç öncesinde de İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti, genç oyuncunun maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Maç paylaşımı yaptı

Bu gece 23:00'te başlayacak maçta sakatlığını atlatan milli futbolcunun ikinci yarının sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan Arda Güler, sosyal medya hesabından maç günü paylaşımı yaptı. Genç futbolcunun paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.