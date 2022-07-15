Arda Güler’den Mesut Özil’e veda paylaşımı

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler, sarı-lacivertli ekipten ayrılan Mesut Özil için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu Mesut Özil, Fenerbahçe’den ayrılıp Başakşehir’e transfer olmuştu.

17 yaşındaki futbolcu Arda Güler, sarı-lacivertli formayı beraber giydikleri Mesut Özil’e sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

"Yolun hep açık olsun abi"

Kendisiyle tanışmanın çok büyük şans olduğu dile getiren Arda Güler, "Genç bir futbolcu olarak başıma gelen en güzel şeylerden birisi idolüm olarak gördüğüm insanla tanışıp, abi kardeş gibi olup, ondan bir şeyler öğrenebilmekti.

Bana kattığın her şey için teşekkürler, seninle tanışmak benim için büyük bir şanstı. Yolun hep açık olsun abi..." ifadelerini kullandı.