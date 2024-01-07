Arda Güler'den Nico Paz paylaşımı! Real Madrid'le ilk maçına Arandina ile oynanan İspanya Kral Kupası'nda çıkan Arda Güler, takım arkadaşı Nico Paz'la olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

ensonhaber.com

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda 4. Lig ekibi Arandina ile karşı karşıya geldi.

Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Joselu, 55. dakikada Brahim Diaz ve 90. dakikada Rodrygo attı. Arandino'nun tek golünü 90+4'te Nacho Fernandez kendi kalesine attı.

Bu maçta milli futbolcu Arda Güler ilk kez 11'de görev aldı. Müsabakada 59 dakikada oyunda kalan 18 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla göz doldurdu

"Herkes sakin olsun"

Karşılaşma sonrası genç oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arda, Real Madrid'in bir diğer genç oyuncusu Nico Paz'la fotoğrafını paylaştı ve "Herkes sakin olsun" yazdı.

Arandina ile oynanan maçta bir pozisyonda Arda'ya pas veremeyen Nico Paz, sosyal medyada taraftarların tepkisini çekmişti.