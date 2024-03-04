Arda Güler'den olay hareket! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası gündem oldu

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Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezliğine devam etti.
Sarı-kırmızılı oyuncuların maç sonrası paylaşımlarını beğenen Arda Güler'in hamlesi sosyal medyada gündeme oturdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuya büyük tepki gösterirken sarı-kırmızılı futbolseverler de "Madrid'de bir aslan yatıyor." şeklinde paylaşımlarda bulundu.
İşte Arda Güler'in beğendiği gönderiler...
Beğenileri geri çekti
Fenerbahçeli taraftarlardan tepki alan Arda Güler, yaptığı beğenileri geri çekmek zorunda kaldı.
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