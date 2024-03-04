Arda Güler'den olay hareket! Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası gündem oldu Fenerbahçe'nin Real Madrid'e gönderdiği yıldız futbolcu Arda Güler, Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından tartışma yaratacak bir harekete imza attı.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezliğine devam etti.

Sarı-kırmızılı oyuncuların maç sonrası paylaşımlarını beğenen Arda Güler'in hamlesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuya büyük tepki gösterirken sarı-kırmızılı futbolseverler de "Madrid'de bir aslan yatıyor." şeklinde paylaşımlarda bulundu.

İşte Arda Güler'in beğendiği gönderiler...

Beğenileri geri çekti

Fenerbahçeli taraftarlardan tepki alan Arda Güler, yaptığı beğenileri geri çekmek zorunda kaldı.