Arda Güler'e Almanya'dan iki talip

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Dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler, son dönemde oldukça az süre aldı.

Hal böyle olunca Güler'le ilgili transfer iddiaları peş peşe geldi.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Real Madrid, 20 yaşındaki futbolcuyu daha fazla maç oynaması için kiralık göndermeyi planlıyor.

ALMAN BİLD YAZDI: ARDA GÜLER'E FRANKFURT VE LEİPZİG TALİP

Real Madrid'in Arda Güler'i Bundesliga'dan bir takıma kiralamayı planladığı ve genç yıldız için Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Leipzig'in adının öne çıktığı kaydedildi.

Real Madrid'in Arda Güler ile birlikte Endrick için de aynı görüşte olduğu ve Leipzig'in Brezilyalı yıldızla da ilgilendiği öne sürüldü.

Öte yandan şu ana kadar kulüpler veya oyuncular arasında transfer için herhangi bir temasın olduğu yazıldı.

29 MAÇTA 3 GOL 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Diğer yandan Arda Güler için daha önce PSG'nin adı gündeme gelmiş ve Fransız ekibinin milli futbolcu için yaz transfer döneminde hamle yapabileceği öne sürülmüştü.

Real Madrid'de bu sezon 29 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.