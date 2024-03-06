Arda Güler'e benzeyen garson viral oldu Bir restoranda çalışan garsonun, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İspanya'nın yolunu tutan Arda Güler, Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Eflatun-beyazlılar milli futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye 20+10 milyon euro bonservis bedeli öderken Arda'nın yeni kariyeri şanssızlıkla başlamıştı.

Madrid'de forma şansı bulamıyor

Yaptığı her hareketle olay olan ve İspanya'da konuşulan Arda Güler, 3 kez sakatlık yaşamış ve Madrid formasını ilk kez Ocak 2024'te sırtına geçirmişti.

Sakatlığını atlatmasının ardından ise oynamakta zorlanan 18 yaşındaki futbolcu, yine gündem olmaya devam ediyor.

Garsonun Arda'ya benzerliği dikkat çekti

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, restoranda masayı silerken görüntülenen garsonun Arda Güler'e olan benzerliği viral oldu.

Kullanıcıların ilgisini çeken bu anlar büyük beğeni topladı.

Real Madrid'de yalnızca 92 dakika oynadı

Şimdiye kadar Real Madrid'de 5 resmi maça çıkan Arda Güler, 92 dakika sahada kaldı. 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan isim bu süre içinde gol veya asist katkısı yapamadı.