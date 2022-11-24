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    Arda Güler'e dünya devlerinden kanca

    Performansıyla oldukça göz dolduran ve dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için dünya devleri Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 16:44
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    Arda Güler'e dünya devlerinden kanca

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan bu yana üstüne koyarak yükselen bir grafik çizen Arda Güler'in talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

    17 yaşındaki oyuncu oynadığı futbolla ve gelecekteki potansiyeliyle Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı.

    Dev kulüpler peşinde

    İspanyol basınında yer alan haberde; Barcelona, Paris Saint-Germain, Napoli ve Tottenham'ın, 17'lik genç yeteneği yakından takip ettiği kaydedildi.

    Barcelona çok istiyor

    Katalan devinin, Arda Güler ile birlikte birçok genç yeteneği takip ettiği ve Fenerbahçeli futbolcunun Xavi'nin ekibinin gelecekteki imzalarından biri olabileceği belirtildi. Barcelona'nın, ayrıca Arda'nın Fenerbahçe'deki gelişimine çok dikkat ettiği vurgulandı.

    Arda Güler e dünya devlerinden kanca #1

    PSG'de radarda

    Fransız devi için İtalyan basınına dayandırılarak verilen bilgide, Arda Güler'in çok fazla oynamamasına rağmen kulübün sportif direktörü Luis Campos'un dikkatini çektiği aktarıldı.

    Napoli Fenerbahçe'den bir oyuncuya daha talip

    İtalyan ekibinin, Barcelona ile birlikte Arda Güler'e en çok ilgi gösteren takım olduğunun altı çizildi.

    Milli futbolcunun, teknik direktör Luciano Spalletti'nin oyun planlarına çok iyi uyduğu belirtildi.

    Arda Güler e dünya devlerinden kanca #2

    Premier Lig ekipleri de takipte

    İngiliz ekibinin de Arda Güler'in yakından takip eden bir başka takım olduğu ve genç oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli ödeyerek risk alabileceği ifade edildi.

    Fenerbahçe'nin de Arda'dan yüksek bir bonservis kazanmak istediği hatırlatılırken, İngiltere'den gelecek böyle bir teklifin diğer takımların şansını oldukça düşüreceği aktarıldı.

    Bu sezon 13 maça çıktı

    Bu sezon Fenerbahçe forması altında 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Arda Güler e dünya devlerinden kanca #3

    A Milli Takım'a çağrıldı

    17 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosuna çağrılmıştı.

    Arda, Gaziantep'teki Çekya karşılaşmasında ise kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

    Arda Güler e dünya devlerinden kanca #4


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