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- Arda Güler'e Florya'da rakip çıktı
Arda Güler'e Florya'da rakip çıktı
Yeni yeteneklerini keşfetmek isteyen Galatasaray'da gözler gençlere çevrildi. Galatasaray’ın Trabzonspor’u 3-1 yendiği U-19 Ligi maçına Özgür Baran Aksaka damgasını vurdu.
- Haber Merkezi
- 01.04.2022 - 15:23
Fenerbahçe 'nin Arda Güler'i düzenli oynatması, Galatasaray 'da gözleri Florya'daki yetenekli gençlere çevirdi.
Galatasaray'ın Trabzonspor 'u 3-1 yendiği U-19 Ligi maçına Özgür Baran Aksaka damgasını vurdu.
FLORYA'DA HEYECAN YARATTI
İyi futbolunu golle süsleyen 19 yaşındaki 10 numara Florya'da da heyecan yarattı.
Teknik Direktör Domenec Torrent'in ligin son bölümünde Özgür Baran'ı A Takım maçlarında kadroya almayı düşündüğü öğrenildi.