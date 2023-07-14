Arda Güler'e İspanya'da yoğun ilgi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da gündem yarattı. Hayranlar, genç futbolcuyla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Geçen hafta Fenerbahçe'ye veda ederek İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor.

Madrid ekibine 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 6 yıllık imza atan milli futbolcu, antrenmanlarda sergilediği iyi performansla kısa süre içerisinde kendini İspanyollara hayran bıraktı.

İlgiyle karşılandı

Eflatun-beyazlı takımın sosyal medya hesaplarından sık sık yer verdiği Arda Güler, Madrid sokaklarında da ilgiyle karşılandı.

Arda'yı dışarda gören taraftarlar genç oyuncunun üstüne adeta hücum etti. Hücum oyuncusu ile fotoğraf çekilmek için sıraya giren taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi.

Hayranlarını kırmadı

Bu sırada şaşkınlığını gizleyemeyen Arda Güler, hayranlarını kırmayarak hepsiyle fotoğraf çektirdi. Ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde çok kez paylaşıldı.