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    Arda Güler'e yeni zamlı sözleşme

    Arda Güler'e yeni zamlı sözleşme

    Fenerbahçe, Arda Güler'le uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki Arda ile bir buçuk yıllık anlaşması bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 16:19
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    Fenerbahçe, son dönemde performansıyla alkış alan Arda Güler'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

    TRT Spor'un haberine göre; 18 yaşına girmeyen bir futbolcu ile en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için Arda’nın mukavelesinin 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.

    Diğer yandan genç futbolcunun maaşında bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor. Arda Güler'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yeniden masaya oturacağı gelen haberler arasında.

    Arda Güler e yeni zamlı sözleşme #1

    18'İ DOLDURDUĞUNDA 5 YILA ÇIKACAK

    Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni sözleşmenin 5 yıl olarak güncellenmesi bekleniyor. Gelecek vadeden orta saha oyuncusunun ailesi de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

    Hem sarı-lacivertli camianın hem de deneyimli futbolcuların yaklaşımından çok mutlu olduğu öğrenilen Arda, Avrupa takımlarının ilgisine rağmen Fenerbahçe formasını uzun yıllar giymek istediğini ifade ediyor.

    Arda Güler e yeni zamlı sözleşme #2


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