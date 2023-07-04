Arda Güler'i ikna etmek için bakın hangi isim devreye girdi! Telefonla aradı... Transfer haberleriyle gündemden düşmeyen Arda Güler'i ikan etmek için Mesut Özil'in devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin en önemli futbolcusu olan Arda Güler, transfer haberiyle gündemden düşmüyor.

Genç yıldızın hangi takıma gideceği merak ediliyor. Ancak Fenerbahçe taraftarları, Arda Güler'i kaybetmek istemiyor.

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte ise Güler'in kalması için çalışmalar hızlandı.

Arda Güler'in takımda kalması için, Mesut Özil'in de devreye girdiği öğrenildi.

Mesut, Arda'yı aradı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transfer döneminin en popüler isimlerinden oldu. 18 yaşındaki oyuncu için Avrupa devleri sıraya girdi.

İspanyol basını, Mesut Özil'in Güler'i aradığını yazdı. Diario Sport'un haberine göre, Özil, geç yıldıza tavsiyelerde bulundu.

Real Madrid'de 3 sezon oynayan Özil, Güler'in 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını söyledi.

Barcelona devrede

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler ile anlaşmaya yakın olduklarını açıklamıştı.

Laporta, "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.