Arda Güler'in annesinden duygulandıran paylaşım

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu Arda Güler'in annesi Serap Güler'in sosyal medyadan yaptığı yorum gündem oldu.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceği Arda Güler'in annesi Serap Güler, AEK Larnaca galibiyeti sonrası Twitter üzerinden oğluna duygu yüklü bir mesaj gönderdi.

Annesinden duygusal mesaj

Anne Güler'in, oğlu Arda'nın maç sonrası paylaşımına yaptığı yorum yüzlerce beğeni aldı.

Serap Güler paylaşımında, "Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki, güzel kalplim benim. Her şey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi." ifadelerine yer verdi.