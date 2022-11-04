Arda Güler'in annesinden duygusal mesaj

Arda Güler, Dinamo Kiev maç sonrası golü annesine hediye etmesiyle ilgili konuşmuştu. Bugün de annesi için paylaşım yapan Arda'ya annesi Serap Güler'den yanıt geldi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Avrupa kupalarındaki ilk golünü de Dinamo Kiev'e karşı kaydetti.

Bu sezon Avrupa kupalarında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında ağları sarsan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.

'Annecim seni çok seviyorum'

Gol sevincinde formasının içine giydiği 'Annecim seni çok seviyorum' yazılı tişörtünü gösteren Arda Güler'i teknik direktörü Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.

"Gol atınca anneme armağan ettim"

Arda mücadelenin ardından ise "Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim, ilk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca anneme armağan ettim." dedi.

"Bana her zaman inandığın için teşekkürler annem"

Sosyal medyada hesabından paylaşım yapan Arda Güler, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğim de taşırım"

Arda Güler'in annesi Serap Güler, oğlunun paylaşımına "Sen benim kabul olunmuş duamsın. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğim de taşırım. Seni seviyorum." sözleriyle cevap verdi.