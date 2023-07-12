Arda Güler'in antrenman görüntüsü sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, antrenmandaki görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

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İspanya'nın Real Madrid takımı, yeni sezon hazırlıklarına kulübün başkent Madrid'deki Valdebebas tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Üçüncü gün antrenmanında, milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.

Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, idmanlarda ilk günden itibaren gösterdiği performansla teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı.

Arda'dan şık kontrol

İtalyan çalıştırıcının beğenisini kazanan Arda'nın Real Madrid'in sosyal medya hesabından paylaşılan videosu ise büyük yankı uyandırdı.

Top kontrolü yaparken fotoğrafı paylaşılan genç futbolcunun bu anı beğeni topladı.

Golünü paylaştılar

Bu görüntünün paylaşılmasının ardından ise LaLiga ekibi, Arda'nın antrenmanda attığı şık golü paylaşarak, genç isimle ilgili gönderilerine devam etti.