Arda Güler'in babasından üst üste paylaşımlar Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid ile anlaştı. Başarılı oyuncunun babasının paylaşımları ise gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe için sezonun en önemli konusu olan Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı sorusu yanıtını buldu, ayrılık artık kesinleşti.

Sarı-lacivertlilerde kalmak istemediğini Başkan Ali Koç'a söyleyen 18 yaşındaki yıldız, peşinde koşturduğu dünya devlerinden Barcelona'nın yerine Real Madrid'in teklifini kabul etti.

Arda, bugün ailesiyle birlikte İspanya'ya gidecek ve birkaç gün içinde eflatun-beyazlılarla sözleşme imzalayacak.

Fazlasına ikna etti

Başkan Ali Koç'un, "Kalma imkanı yaratan teklifler vardı ama Arda Fenerbahçe'de kalmayacak, çünkü kalmak istemiyor." sözleriyle duyurduğu ayrılıktaki rakamlar da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin de mutlu olacağı bir teklifi Real'e şart koşan genç yıldızın talebiyle transfer; 20 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 30 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile noktalanacak.

Babasından imalı paylaşım

Öte yandan, Arda Güler'in babası Ümit Güler, WhatsApp durum bölümünde bir hikaye paylaşarak Real Madrid transferini onaylamış oldu. Ümit Güler, sosyal medyada Arda Güler'in Real Madrid'e gideceği mesajı veren bir videoyu paylaştı.

Ayrıca Ümit Güler, Arda Güler'i Fenerbahçe'ye ihanet etmekle itham edenlere tepki gösteren bir mesajı retweet ederek genç futbolcuya tepki gösterenlere göndermede bulundu.

İşte Ümit Güler'in retweet ettiği o paylaşım: