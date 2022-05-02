Arda Güler'in Beşiktaş derbisi hayali

İlk derbi heyecanı Galatasaray'a karşı yaşayan Arda Güler, Beşiktaş derbisinde de şans bulup gol atmak istiyor.

Süper Lig'in 36. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de ise Arda Güler, Beşiktaş maçına özel hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin süper çocuğu Arda Güler, kulüp tarihinin gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olmuştu.

Galatasaray maçında gol atamamıştı

17 yaşındaki oyuncu ligde sadece 285 dakika sahada kalmasına rağmen 3’ü gol, 3’ü asist olmak üzere 6 skor katkısı sağladı.

Arda, ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşasa da gol atıp tarihe geçme hayalini gerçekleştirememişti.

Beşiktaş maçında gol atmak istiyor

Genç futbolcu şimdi gözünü Beşiktaş mücadelesine çevirdi. Arda Güler, siyah-beyazlılara karşı da ilk derbi heyecanını yaşamayı iple çekiyor.

Genç oyuncu, İsmail Kartal’dan derbide kendisini oynatmasını istedi. Arda, derbide golünü kaydederek tarihe geçmek istiyor.