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    Arda Güler'in Beşiktaş derbisi hayali

    Arda Güler'in Beşiktaş derbisi hayali

    İlk derbi heyecanı Galatasaray'a karşı yaşayan Arda Güler, Beşiktaş derbisinde de şans bulup gol atmak istiyor.
    • 02.05.2022 - 10:53
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    Süper Lig'in 36. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de ise Arda Güler, Beşiktaş maçına özel hazırlanıyor.

    Sarı-lacivertlilerin süper çocuğu Arda Güler, kulüp tarihinin gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olmuştu.

    Arda Güler in Beşiktaş derbisi hayali #1

    Galatasaray maçında gol atamamıştı

    17 yaşındaki oyuncu ligde sadece 285 dakika sahada kalmasına rağmen 3’ü gol, 3’ü asist olmak üzere 6 skor katkısı sağladı.

    Arda, ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşasa da gol atıp tarihe geçme hayalini gerçekleştirememişti.

    Arda Güler in Beşiktaş derbisi hayali #2

    Beşiktaş maçında gol atmak istiyor

    Genç futbolcu şimdi gözünü Beşiktaş mücadelesine çevirdi. Arda Güler, siyah-beyazlılara karşı da ilk derbi heyecanını yaşamayı iple çekiyor.

    Genç oyuncu, İsmail Kartal’dan derbide kendisini oynatmasını istedi. Arda, derbide golünü kaydederek tarihe geçmek istiyor.

    Arda Güler in Beşiktaş derbisi hayali #3


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