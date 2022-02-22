Arda Güler'in bilinmeyenleri

2019’da adım attığı sarı-lacivertli takımda ilk defa 11’de şans bulan genç yetenek, planlı ve bilinçli bir çalışmanın sonucu olarak adım adım bu noktaya ulaştı.

Fenerbahçe ’de tüm camiayı Arda Güler heyecanı sardı. Uzun süredir başarıya hasret olan ve bu sezon da beklentilerin uzağında kalan sarı-lacivertlilerde, kötü giden havayı 16 yaşındaki genç yıldız adeta tek başına dağıttı.

SERHAT PEKMEZCİ KEŞFETTİ

2019’da geldiği Fenerbahçe’de ilk kez 11’de şans bulan ve Hatayspor önünde 72 dakika sahada kalan Arda, şimdiden gelecek için umut aşıladı. Aslında gelinen bu nokta şans ya da tesadüf eseri olmadı. Sarı-lacivertli kulüp, Arda Güler konusunda titizlikle çalıştı. 2018-19 sezonunda scout şefi Serhat Pekmezci ve ekibi tarafından keşfedilen Arda’nın direkt Fenerbahçe’ye kazandırılması hedeflendi.

Pekmezci’nin büyük gayretiyle genç yetenek ailesi de ikna edilerek İstanbul’a getirildi. Zaten ailece Fenerbahçeli olmaları da avantaj sağladı.

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMA KAZANDIRDI

2020-21 sezonunda sportif direktör olan Emre Belözoğlu’nun ilk icraatlarından biri Arda’ya profesyonel sözleşme imzalatmak oldu. Arda’nın ailesiyle de doğru iletişim kuruldu. Oyuncunun eğitiminde geri kalmaması için Fenerbahçe Koleji’ne yazıldı. Emre Belözoğlu daha sonra teknik direktörlük koltuğuna geçince de görevde olduğu süre boyunca Arda’yı her A takım idmanına aldı.

ALİ KOÇ DA TİTİZ DAVRANDI

2021-22 sezonunda Belözoğlu olmasa da hazırladığı raporda Arda Güler’e ayrı bir parantez açtı. Başkan Ali Koç da bu konuda titiz davrandı.

Vitor Pereira’nın katkıları ve son olarak İsmail Kartal’ın da desteğiyle genç yıldız Kadıköy’de belki de tarihi geçen bir maça çıktı.

ALEX HAYRANI

Ankara’da doğup büyüyen Arda Güler aileden Fenerbahçeli. Özellikle Alex de Souza’ya olan hayranlığı futbola başlamasında etkendi.

Gençlerbirliği altyapısında oynarken dahi Fenerbahçeli olan ve takımın Ankara’ya geldiği tüm maçlara ailesiyle giden Arda, evindeki Alex posterleri ve Alex’in kitabını okurkenki görüntüsüyle hafızalara kazındı. Aynı Arda daha 16 yaşında, Alex’in pozisyonu onu 10 numara bölgesinde Kadıköy’de maça çıktı. Maçtan sonra ilk tebriği de Brezilyalı efsaneden aldı.

DOĞUŞTAN FENERLİ

Arda Güler, Ankara’da küçüklüğünde de ailesiyle beraber sıkı bir Fenerbahçe taraftarıydı. Özellikle anne ve babasıyla beraber Fenerbahçe formalı fotoğrafları taraftarların da direkt olarak dikkatini çekti. Ankara’da yaşarlarken eski 19 Mayıs Stadı’nda Fenerbahçe’nin maçlarına giden Arda Güler, şu anda ise İstanbul’da hayalini kurduğu sarı-lacivertli formayı giyiyor.

ÖMER FARUK'U GEÇTİ

Sezon başında daha iyi bir gelişim için Almanya’nın Stuttgart takımına giden Ömer Faruk Beyaz, sadece 5 resmi maça çıktı ve hiç ilk 11’de şans bulamadı. Alman ekibinde toplamda 79 dakika fırsat bulabilen 19 yaşındaki Ömer Faruk’un aksine Arda Güler daha fazla süre aldı. Hatayspor maçıyla beraber bu sezon ilk kez 11’de şans bulan Arda, 8 resmi maçta 134 dakika oynadı, 2 asist yaptı.

MESUT'LA ÇALIŞIYOR

A takımda önemli yıldızlarla aynı idman sahasını ve soyunma odasını paylaşan Arda Güler’in esas şansı Mesut Özil gibi bir isimle çalışması oldu. Özil gibi dünya çapında bir yıldızla birlikte oynayan Arda, daha önce televizyondan izlediği futbolcuyu bu kez yanında görüyor. Öte yandan Emre Belözoğlu gibi bir isimle de sahaya çıkan Arda, kısa sürede önemli deneyimler kazandı.

YANLIŞLAR DERS OLDU

Sarı-lacivertli kulüp son dönemde altyapıdan yetişen iki genç yıldız; Ömer Faruk Beyaz ve Merih Demiral’ı eliden kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Ancak F.Bahçe’ye bu kayıplar iyi bir ders oldu ve Arda Güler’de aynı hata tekrarlanmadı. Burada Emre Belözoğlu, Serhat Pekmezci, Tahir Karapınar ve Başkan Ali Koç’un katkısı da büyük oldu.

Milliyet'in haberine göre; Arda’nın ailesi de Fenerbahçe’ye karşı hep sıcak ve olumlu yaklaştı. Bu doğru iletişimin kazananı 16 yaşındaki Arda Güler oldu.