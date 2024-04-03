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Arda Güler'in fiziği tam not aldı! Son haline inanamayacaksınız

Arda Güler'in fiziği tam not aldı! Son haline inanamayacaksınız Çok fazla süre alamadığı için Carlo Ancelotti ile görüşen Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, fiziğini geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Başarılı oyuncu fiziğinin son durumunu sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla gösterdi.