Arda Güler'in fiziği tam not aldı! Son haline inanamayacaksınız

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Real Madrid'in yetenekli futbolcusu Arda Güler, az süre almasından dolayı teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Fiziksel olarak güçleniyor
Öte yandan Güler, fiziksel olarak daha güçlü olabilmek adına yoğun bir çalışma programına başladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaştığı son fotoğraflarla, antrenmanlardaki ilerlemesini gösterdi ve taraftarlarının beğenisini kazandı.
Kullanıcılar, oyuncunun kısa süre içerisinde Ancelotti'den daha fazla forma şansı alacağını söyledi.
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