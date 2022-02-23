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    Arda Güler'in formasına büyük rağbet

    Fenerbahçe, her haftanın başında son oynadığı maçın formalarını açık artırma ile satışa çıkarıyor. Bu formalar arasında en çok teklif alan futbolcunun forması da belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 14:19
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    Arda Güler'in formasına büyük rağbet

    Fenerbahçe , sezon başından bu yana oynadıkları son maçın formalarını www.matchwornshirt.com sitesinden açık artırmaya çıkarıyor.

    Sarı-lacivertliler, Süper Lig 'in 26. haftasında sahasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Hatayspor maçının formalarını da burada açık artırmaya sundu.

    Arda Güler in formasına büyük rağbet #1

    Bu maçın kadrosuna yer alan ve futbolcuların sırtlarına geçirdikleri formaların açık artırmaya sunulduğu sitede en çok teklifi alan futbolcunun forması da belli oldu. Buna göre sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler'in Hatayspor karşısında giydiği forma 1100 Euro'luk teklif ile en yüksek teklif alan forma oldu.

    Arda'yı 253 Euro'luk teklifiyle Altay Bayındır'ın tüm takım imzalı forması takip ediyor. 3. sırada ise o maçta forma giyen bir diğer genç futbolcu Çağtay Kurukalıp yer alıyor. Çağtay'ın formasına yapılan teklif ise 189 euro olarak göze çarpıyor.

    Arda Güler in formasına büyük rağbet #2

    Fenerbahçe formasını Slavia Prag ve Hatayspor maçlarında terleten Arda Güler, spor gündemini oldukça meşgul ederken, forması en çok teklif alan futbolcu olarak da listenin en başında yer alıyor.

    Ayrıca tüm takımın formalarına gelen tekliflerle toplam kazancın 3600 euro olduğu görülüyor. Açık artırma 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 21:00'de sona erecek.


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