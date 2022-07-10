Fenerbahçe ve Hull City arasında oynanan hazırlık maçında Fenerbahçeli Arda Güler'in 87. dakikada attığı frikik golü taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe müsabakadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Mücadelenin eksik olmadığı karşılaşmada 87. dakikada Arda Güler durumu 1-0'a getirdi. 2 dakika sonra ise sahneye Serdar Dursun çıktı ve maçın sonucunu belirleyen golü attı.

Arda'nın frikiği çok beğenildi

Fenerbahçe'nin 87. dakikasında ilk golünü frikikten atan Arda Güler ise klasıyla beğeni topladı.

Arda'nın sol ayağıyla klas bir vuruş çıkararak topu köşeye göndermesi birçok taraftar tarafından Arda için "yeni Alex" denmesine sebep oldu.

Arda Güler'in Hull City'e attığı frikik golü beğeni topladı - Video