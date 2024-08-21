Arda Güler'in Real Madrid idmanındaki görüntüsü olay oldu

Haber Merkezi
İspanya LaLiga'nın ilk haftasında Mallorca ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Real Madrid, ikinci hafta oynayacağı Real Valladolid maçına odaklandı.
Eflatun-beyazlılarda Valladolid ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ederken milli futbolcumuz Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu.
MASKEYLE ÇALIŞTI
Real Madridli futbolcular, fiziksel testler için antrenmanda maskeyle çalışırken Arda Güler'in görüntüsü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Real Madrid, ligin ikinci haftasında sahasında 25 Ağustos Pazar günü Real Valladolid'i konuk edecek.
ARDA'NIN GÖRÜNTÜSÜ
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