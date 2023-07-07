Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma numarası belli oldu Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Dünya devlerini peşine takan Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullanarak eflatun-beyazlılara transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de profesyonel olduğu dönemde ve A Milli Takım'a ilk davet edildiğinde 25 numarayı giyen, ardından 10 numaranın sahibi olan Arda Güler'in Real Madrid'de de 25'i alması bekleniyordu. AS, milli oyuncumuzun 24 numarayı giyeceğini duyurdu.

Böylece Vallejo, Bellingham'dan sonra bir fedakarlık daha yaparak numarasını genç yıldıza bıraktı.

La Liga'da forma numarası kuralı nasıl oluyor?

Kadro numaralarıyla ilgili La Liga kuralları, tüm kulüplerin kıdemli kadro oyuncularına bir kaleciye tahsis edilmiş olmak üzere 1 ile 25 arasında forma verilmesi gerektiğini açıkça belirtir.

Her kulübün kadrosuna üçü kaleci olmak üzere toplam 25 oyuncu kaydetmesine izin verilir.

Kalecilere 1 numaralı formanın yanı sıra 13 ve 25 numaralı forma da verilebilir. Bir kulüp sezon ortasında yedek oyuncu almaya karar verirse, 26 ile 50 arasında herhangi bir sayı atanabilir.