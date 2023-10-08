Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı belli oldu! Liste şaşırttı İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede Toni Kroos bulunurken, milli futbolcumuz Arda Güler takımda en az kazanan 3 oyuncudan biri oldu.

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Carlo Ancelotti yönetiminde 2023-2024 sezonuna iyi bir giriş yapan Real Madrid, her kulvarda zirvede bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda iki maçını da kazanan ve lider olan Real Madrid La Liga'da 9 maç sonunda topladığı 24 puanla milli maç arasına lider olarak girmeyi başardı.

Arda en az kazanan 3 isimden biri

Dünyanın en başarılı kulübü olarak nitelendirilen Real Madrid'de oyuncuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı.

Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre genç oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 futbolcusundan biri.

Zirvede Kroos var

Real Madrid'in en fazla kazananı 24 milyon 380 bin euro ile Alman yıldız Toni Kroos oldu.

Eflatun-beyazlıların, Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen 18 yaşındaki Arda Güler ise 5.2 milyon euroluk maaşı ile listenin son sıralarında yer aldı.

Real Madrid'de futbolcuların aldığı maaşlar şöyle: