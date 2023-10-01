Arda Güler'in Real Madrid'e sakatlık maliyeti belli oldu İspanyol basını, sahalardan bir süre daha uzak kalacak olan Arda Güler'in sakatlık maliyetini açıkladı. Haberde, "Arda Güler'in en geç 20 Ekim'de döneceğini kabul edersek, toplamda 15 hafta için bu miktar 1.5 milyon euroya çıkacak" yorumu yapıldı.

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Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılarak LaLiga devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, İspanya'daki yeni kariyerine şanssız bir başlangıç yaptı.

İspanyol basını, üst üste geçirdiği sakatlıklar sebebiyle yeni takımında bir türlü formayla tanışamayan Arda Güler ile ilgili maliyet hesabı yaptı.

Menisküs sorununu atlattıktan sonra kas sakatlığı geçiren 18 yaşındaki oyuncu için İspanyol basınında "Real Madrid, Arda Güler'le bakın ne kadar para kaybetti?" başlıklı bir haber yayınlandı.

Real Madrid, yavaş yavaş süre verecek

Yaz ortasında birçok Avrupa kulübünün 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği, transfer için çabalayan ekipler arasında Barcelona'nın da yer aldığı belirtilen yazıda, oyuncunun tercihini başkent ekibinden yana kullandığı hatırlatıldı.

Kulübün planının futbolcuya maçlarda yavaş yavaş süre vererek ısındırmaya başlamak olduğu belirtilerek, antrenmanlardaki iyi performansının da bunun önünü açtığına dikkat çekildi.

Yeniden sakatlık geçirdi

Las Palmas karşısında kadroya alınacağı sırada yeni bir sakatlığa maruz kalmasının ardından en azından Ekim ortasına kadar sahalardan uzak kalmak zorunda kaldığı belirtildi.

"1.5 milyon euroya çıkacak"

Arda Güler'in eflatun-beyazlılardaki haftalık maaşının 100 bin euro dolayında olduğu vurgulandı.

Temmuz başında sözleşme imzalayan yetenekli orta saha oyuncusu için aradan geçen 12 haftada kulübün ödediği rakam, 1 milyon 200 bin euro olarak gösterildi, "Arda Güler'in en geç 20 Ekim'de döneceğini kabul edersek, toplamda 15 hafta için bu miktar 1.5 milyon euroya çıkacak" hesaplaması yapıldı.