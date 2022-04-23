Arda Güler'in Rizespor maçı performansı

Arda Güler'in Türkiye'nin konuştuğu Rizespor maçı performansı taraftarları mest etti. 17 yaşındaki yıldız adayı oyunda kaldığı sürede takdir kazandı.

Fenerbahçe'nin 17. yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, Rizespor karşısında yakaladığı istatistiklerle göz doldurdu.

Genç oyuncu ikinci yarıda oyuna girerek Valencia'ya asist yaptığı Rizespor karşısında 64 kez topla buluşurken 43 isabetli pasla yüzde 93 pas yüzdesi elde etti.

Rizespor ceza sahasına 7 kez giren Arda, 2 kez kaleye şu ve 2 kez de kenar ortası yaptı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Arda'yı yorumlayan eski Fenerbahçeli İlker Yağcıoğlu, "Nazar değmesin diye bahsetmek istemiyorum ama bu çocuğu seyretmek farklı." sözlerini kullandı.

"Ronaldinho'ya R.Madrid taraftarı bile tezahürat yapmıştı"

Güntekin Onay ise Arda Güler'le ilgili, "Ronaldinho'ya Real Madrid taraftarı bile tezahürat yapmıştı, bunu gördük. Ülkemizde küme düşmek üzere olan bir takımın rakip takım oyuncusuna tezahürat yaptığına ilk kez şahit olduk." diyerek Arda Güler'in performansından övgüyle söz etti.

Henüz 17 yaşında bu kadar etkili bir oyun sergileyen Arda Güler, eğitimine de ara vermeden devam ediyor.