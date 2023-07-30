Arda Güler'in sakatlık yaşadığı pozisyon Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildi. 18 yaşındaki oyuncunun sakatlandığı pozisyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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Gösterdiği iyi performansla genç yaşında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Arda Güler, 6 yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımına şanssız bir başlangıç yaptı.

İdmanda talihsizlik yaşadı

Geçtiğimiz günlerde yapılan idmanda sakatlık geçiren genç yıldız, çalışmalara devam edememişti. 18 yaşındaki futbolcunun antrenmanda yaşadığı talihsiz anların görüntüsü ortaya çıktı.

Darbesiz bir sakatlık geçiren Arda Güler, Soccer Champions Tour için ABD'de takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

Madrid'e geri döndü

Yaşanan bu gelişme üzerine Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun özel tedavi için Madrid'e döneceğini açıklamıştı.

Milli futbolcu, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler.

Bu sakatlığı sonrasında Arda Güler, Real Madrid'in Barcelona ile karşılaştığı ve 3-0 mağlup olduğu El Clasico maçında da forma giymedi.