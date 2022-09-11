Arda Güler'in sözleşmesindeki detay yönetimi harekete geçirdi

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir madde sarı-lacivertli kurmayları alarma geçirmiş durumda.

Arda Güler, bu sezon resmi maçlarda sadece UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Slovacko deplasmanında 90 dakika forma giydi. D

Diğer maçlarda sonradan oyuna girdi. Jorge Jesus Arda Güler'e daha fazla şans vermek için acele etmiyor. Jesus sistemin tam olarak oturmasını bekliyor.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir madde Sarı-Lacivertli kurmayları alarma geçirmiş durumda.

1500 dakikanın altında oynara 5 milyon euroya serbest

Arda Güler'in sözleşmesinde "Eğer toplamda 1500 dakika süre almazsa 5 milyon yuroya serbest kalır. 1500 dakika ve üzeri süre alırsa 17.5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Yönetim harekete geçti

Arda Güler bu sezon resmi maçlarda 145 dakika süre almış durumda. Durumun ciddiyetinin farkında olan Başkan Ali Koç'un da Arda Güler ile ilgili olarak teknik direktör Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

"Arda daha fazla süre alsın"

Başkan Koç'un bu görüşmede Portekizli hocaya Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini aksi takdirde oyuncunun 5 milyon euro gibi düşük bir bedelle serbest kalma ihtimalinin olduğunu söyledi.

"Henüz sistem oturmadı"

Jorge Jesus ise Başkan Ali Koç'a "Arda'nın iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Şu anda takımın sisteminin oturması ve ahenginin dağılmaması için Arda'yı direkt 11'de oynatamıyorum. Ancak ilerleyen maçlarda ve kupa maçlarında daha fazla şans vereceğim" ifadesini kullandı.