Haberler



Futbol



Arda Güler'in yedek kulübesindeki görüntüsü gündem oldu

Arda Güler'in yedek kulübesindeki görüntüsü gündem oldu Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında Arsenal'ı ağırlayan Real Madrid, kendi evinde de 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Carlo Ancelotti'nin tercihleri tartışma konusu olurken Arda Güler yine 1 dakika bile süre alamadı. Güler'in yedek kulübesindeki görüntüsü dikkat çekti.