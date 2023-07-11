Arda Güler'in yeri çabuk oldu! Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu... Yıldız isim geliyor Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yeri Fenerbahçe'de dolmak üzere. Fenerbahçe'nin Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Sebastian Szymanski transferinde sona geldiği ve mali detayların belli olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin en sevilen oyuncusu olan Arda Güler, genç yaşında büyük bir başarıya imza attı. 18 yaşında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sonrası ise Fenerbahçe'nin 10 numarası merak edilmeye başlandı. Genç ismin gidişi sonrası ise Fenerbahçe rotayı Sebastian Szymanski'ye çevirdi. Transfer bitti NTV SPOR'un haberine göre; Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Arda Güler'in Real Madrid'e imzası sonrası söz konusu bölgeye takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun transferi için artık günleri sayıyor. Arda Güler'in ayrılığının ardından 10 numara transferi için mesai harcayan Fenerbahçe, Dinamo Moskova'nın yıldızı için Rus ekibiyle pazarlıklarda sona geldi.