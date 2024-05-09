Arda Güler'li Real Madrid finale çıktı, Fenerbahçe'nin kasası doldu Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesi Fenerbahçe'nin de kasasını dolduracak. Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in satışına eklettiği bonus maddesiyle gelir sağlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in finale yükselmesinin ardından Fenerbahçe'ye müjde geldi.

Sezon başında Arda Güler'i 20 milyon euro ve 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e satan sarı-lacivertliler, İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesiyle kasasını dolduracak.

2.2 milyon euro ödenecek

Fenerbahçe, Arda Güler'in satışına eklettiği madde sayesinde Real Madrid'in finale çıkmasıyla 2.2 milyon euro civarında bir ücret elde edecek.

Galatasaray'ın Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey için de benzer bir durum söz konusuydu. Alman devi finale çıkan taraf olsa, Galatasaray yaklaşık 3.7 milyonluk bonusun sahibi olacaktı.