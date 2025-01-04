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Arda Kardeşler, haftalar sonra görev aldı! Boluspor, Yeni Malatyaspor'u yendi

Arda Kardeşler, haftalar sonra görev aldı! Boluspor, Yeni Malatyaspor'u yendi Son olarak 28 Ekim 2024 tarihinde Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide görev alan Arda Kardeşler'in VAR hakemi olduğu maçta Boluspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.