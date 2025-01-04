Arda Kardeşler, haftalar sonra görev aldı! Boluspor, Yeni Malatyaspor'u yendi

1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Boluspor kaşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Boluspor, 4-2'lik skorla kazandı.
BOLUSPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Khouma Babacar, 15. dakikada Jefferson, 60. dakikada Paul Mukairu ve 80. dakikada Siraçhan Nas'tan geldi.
Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 26. dakikada penaltıdan Mert Miraç Altıntaş ve 89. dakikada Enes Savucu kaydetti.
BOLUSPOR, 4 MAÇ SONRA GALİP GELDİ
Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra kazanan Boluspor, 25 puanla 7. sıraya yükseldi.
18 maçın tamamını kaybeden ve puan silme cezası bulunan Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında konumlandı.
Ligin 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.
ARDA KARDEŞLER, VAR HAKEMİ OLARAK GÖREV YAPTI
Merkez Hakem Kurulu ise son olarak 28 Ekim 2024'te Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbiyi yöneten Arda Kardeşler'e görev verdi.
FIFA kokartlı hakem, Yeni Malatyaspor-Boluspor maçında VAR hakemi oldu.
Derbi sonrası verdiği kararlar tartışılan Arda Kardeşler, tam 8 hafta sonra görev aldı.
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