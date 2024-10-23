Arda Kardeşler, ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev alacak

İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Bu önemli müsabakayı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

KARİYERİNDE 3 KEZ DERBİ YÖNETTİ

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.

Kardeşler, daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev aldı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe 1 kez kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

GÖREV ALDIĞI DERBİLER

8.05.2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1