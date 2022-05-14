Arda Kardeşler, PFDK'ya sevk edildi

36. haftada oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler, müsabaka öncesi para atışını kripto para ile yapması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanmıştı. Maç sonucu 1-1 biterken müsabakanın hakemi Arda Kardeşleri'in derbi öncesi kale-top seçimindeki para atışını kripto para ile yapması dikkat çekmişti.

Maç sonrası TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Yeni açıklama geldi

Dün TFF'den bir açıklama daha geldi.

Arda Kardeşler'in, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Madde 40 - Disiplin hükmü

1) Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri, hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

2) Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir.

3) AH, İH, İG, İM, İPFH, PFG, İFH ve FG'ler ile ilgili olarak yargılama yetkisi Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndadır. Bunun dışındaki klasmanlar ile ilgili olarak yargılama yetkisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na aittir.